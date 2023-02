POL-WES: Xanten - Taxifahrer verhindert Betrug durch angeblichen Polizisten

Kreis Wesel (ots) - Bei Kontrollen im Kreisgebiet fielen am Dienstag mehrere Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer wegen Verkehrsverstößen auf. In Wesel, auf den Straßen Am Blaufuß, Am Büschchen und der Gantesweilerstraße, in Dinslaken auf der Friedenstraße und in Sonsbeck auf der Hochstraße waren insgesamt sechs Verkehrsteilnehmende ohne die erforderliche ...

mehr