POL-WES: Schermbeck - Unbekannte stehlen Schmuck aus Haus

Schermbeck (ots) - Am Mittwochmorgen um 01:44 Uhr meldeten Anwohner der Straße Kerkerfeld zwei aufeinander folgende Explosionen. Unbekannte Täter hatten einen Geldausgabeautomaten bei der dortigen Volksbank gesprengt. Durch die Wucht der Detonation wurde die Fassade des Gebäudes, in dem sich auch zwei Wohnungen befinden, erheblich beschädigt. Die Anwohner verließen unverletzt vorsorglich ihre Wohnungen. Am Tatort ...

