Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Verkehrskontrollen führen zu mehreren Anzeigen

Kreis Wesel (ots)

Bei Kontrollen im Kreisgebiet fielen am Dienstag mehrere Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer wegen Verkehrsverstößen auf.

In Wesel, auf den Straßen Am Blaufuß, Am Büschchen und der Gantesweilerstraße, in Dinslaken auf der Friedenstraße und in Sonsbeck auf der Hochstraße waren insgesamt sechs Verkehrsteilnehmende ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs.

Bei einem Transporter, der auf der Schermbecker Landstraße in Obrighoven kontrolliert wurde, fehlte der Versicherungsschutz.

Die Polizei leitete hier jeweils ein Strafverfahren ein.

Auf der Straße Im Meerfeld in Rheinkamp und auf der Moerser Straße in Rheinberg standen ein 22-jähriger Mann und eine 22-jährige Frau jeweils unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Ihnen wurden Blutproben entnommen und die Polizei leitete Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

