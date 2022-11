POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 08.11.2022

Goslar (ots) - Geldbörse aus Einkaufstasche entwendet Goslar. Am Montag, zwischen 08.00 Uhr und 08.20 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter in einem Discounter am Wehrdamm in Oker die Geldbörse einer 68-jährigen Goslarerin. Das Portemonnaie befand sich in einer Einkaufstasche, die an einem Einkaufswagen hing. Es entstand Schaden im mittleren dreistelligen ...

mehr