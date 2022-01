Polizei Aachen

POL-AC: Brände in der Wiesenstraße und der Peterstraße - Erste Erkenntnisse zu den möglichen Ursachen

Aachen (ots)

Nach den schweren Bränden in Aachen haben die Ermittler die wahrscheinlichen Ursachen gefunden.

Ursache für das Feuer in der Wiesenstraße am Sonntagabend (2.1.2022) war nach jetzigen Erkenntnissen ein technischer Defekt in einem Akku. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/5112337)

Das Feuer im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Peterstraße am Samstagabend (1.1.2022) ist nach momentanem Kenntnisstand durch einen Feuerwerkskörper verursacht worden. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/5111968) (sk)

