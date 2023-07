Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Einsteigediebstähle in Konstanz und Allensbach - Die Polizei rät auch in warmen Nächten zur Vorsicht bei geöffneten Fenstern! (20.07.2023)

Konstanz (ots)

In den vergangenen Nächten ist es in Konstanz und Allensbach-Hegne zu mehreren Einsteigediebstählen in Wohnungen und Einfamilienhäusern gekommen. Unbekannte Täter gelangten über die aufgrund der warmen Temperaturen über Nacht offenstehenden Fenster, Balkon- oder Terrassentüren unbemerkt in die Wohnungen, wo sie Bargeld und Wertsachen entwendeten.

Die Polizei rät deshalb zur Vorsicht:

-Lassen Sie auch in heißen Nächten Fenster und Balkon- oder Terrassentüren nicht offenstehen!

-Schließen Sie ggf. die Rollläden, um einen ungehinderten Einstieg zu vermeiden!

-Seien Sie auch in vermeintlich schwerer erreichbaren Wohnungen, die nicht im EG liegen, vorsichtig!

Zeugen, die diesbezüglich in den vergangenen Nächten verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

