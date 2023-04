Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Gymnasium

Altenburg (ots)

In der Zeit von Donnerstag bis Sonntag brachen unbekannte Täter in das Friedrich-Gymnasium an der Gerer Straße ein. Dort wurde augenscheinlich zielgerichtet das Sekretariat aufgesucht und daraus ein Schranktresor samt Inhalt entwendet. Da der Tresor wohl sehr unhandlich und schwer sein soll, ist nicht auszuschließen, dass dieser in Tatortnähe noch geöffnet wurde. Passanten, welche einen derartig verdächtigen Gegenstand entdecken, werden geben, sich umgehend mit der Polizei in Verbindung zu setzten. Ein Ermittlungsverfahren wegen Einbruchdiebstahls wurde eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell