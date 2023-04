Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Saisonstart mit Folgen

Gera (ots)

Gera. Am Gründonnerstag gegen 15:30 Uhr kam es in der Reichsstraße in Gera zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Beide Fahrzeuge befuhren die Reichsstraße stadteinwärts als es zur Kollision kam. In der Folge kam der 39-jährige Motorradfahrer zu Fall und wurde leicht verletzt, der 67-jährige PKW-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Da der Unfallhergang bisher unklar ist, bittet die Polizei Gera um Zeugenhinweise unter folgender Telefonnummer 0365/829-0. Zum Start in die Motorradsaison ist besondere Rücksicht gefragt. Alle Verkehrsteilnehmer werden angehalten rücksichtsvoll und vorausschauend im Straßenverkehr unterwegs zu sein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell