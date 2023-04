Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerer Unfall fordert drei Verletzte

Langenleuba-Niederhain (ots)

Am Samstagmittag ereignte sich am Ortseingang in Höhe eines Einkaufsmarktes ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem drei Menschen verletzt wurden. Ein 25-jähriger missachtete mit seinem Transporter die Vorfahrt an der Kreutzung Altenburger Straße/ Wiesenweg und stieß dadurch mit einem Pkw Smart zusammen. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge in den Straßengraben geschleudert. Sowohl der Unfallverusracher, als auch die Fahrerin des Smart (45) sowie ein Kind (6) im Pkw wurden dabei verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Kreuzung vollgesperrt. Beide Fahrzeuge waren erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

