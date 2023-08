Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Einbruch in einen Lagerraum

In der Zeit zwischen Dienstag, 15. August 2023, 10.00 Uhr und Donnerstag, 17. August 2023, 10.06 Uhr, brach eine bislang unbekannte Person in einen Lagerraum in der Daimlerstraße ein und entwendete Kompletträder, einen Freischneider sowie einen Motorradtank. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl eines Rüttlers

In der Zeit zwischen Freitag, 4. August 2023, 16.00 Uhr und Donnerstag, 17. August 2023, 8.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen einen Rüttler von einem eingezäunten Baustellengelände in der Straße Neuendamm. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Wechselfallenbetrug

Am Donnerstag, 17. August 2023, zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr, kam es in einem Supermarkt in der Straße Pingel-Anton zu zwei Wechselfallenbetrügereien an den dortigen Kassen. Hier ließ sich eine bislang unbekannte, männliche Person an zwei Kassen mehrere Geldscheine wechseln. Hierbei wurde im Anschluss durch Mitarbeiter letztlich festgestellt, dass dabei Geld von dem Unbekannten erlangt worden sein dürfte. Wer hat die beiden Geldwechselsituationen beobachtet und kann Angaben zur Identität des Mannes machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Löningen - Fahren ohne Fahrerlaubnis / Verdacht der Urkundenfälschung

Am Donnerstag, 17. August 2023, gegen 18 Uhr, fuhr ein 30-jähriger Autofahrer aus Quakenbrück auf der Lagestraße und wurde von der Polizei kontrolliert. Dabei mussten sie feststellen, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und der von ihm ausgehändigte Führerschein eine Fälschung war. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den 28-jährigen Halter wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, da dieser die Fahrt zuließ.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Mittwoch, 16. August 2023, 21.30 Uhr und Donnerstag, 17. August 2023, 8.25 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug einen Ford Transit Custom, welcher auf einem Parkplatz einer Drogerie in der Hauptstraße stand. Die verursachende Person entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Cappeln - Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 16. August 2023, 13.00 Uhr, fuhr ein 6-jähriges Kind mit einem Fahrrad auf dem Fußweg an der Magdeburger Straße in Richtung Heidske Weg. Das Mädchen bog nach links ab, um auf die Straße Varelmanns Hof zu wechseln. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer Pedelec-Fahrerin. Das Mädchen stürzte und wurde leicht verletzt. Die Pedelec-Fahrerin fuhr weiter. Das Fahrrad der unbekannten Frau soll braun/weiß gewesen sein. Es hatte vorne einen Fahrradkorb. Die Frau soll blonde Haare mit rosafarbenen Strähnen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter 04478 958600 entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 17. August 2023, um 11.00 Uhr, fuhr ein 84-jähriger Autofahrer auf der B213 in Richtung Cloppenburg. An der Kreuzung Dorfstraße missachtete er das Rotlicht der Ampel und es kam zur Kollision mit einer 75-jährigen Autofahrerin aus Lastrup. Diese war auf der Dorfstraße geradeaus bei Grün über die Kreuzung in Richtung Molbergen gefahren. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 17. August 2023, gegen 19.30 Uhr wollte ein 58-jähriger Autofahrer aus Garrel von einem Grundstück auf die Pfarrer-Landgraf-Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 39-jährigen Fahrradfahrer aus Garrel, der hier die Straße in Richtung Hauptstraße befuhr. Der Fahrradfahrer bediente zu dieser Zeit sein Mobiltelefon. Der 39-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

