Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis für den Zeitraum 19.08. - 20.08.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr Am Samstagabend, 19.08.2023, gegen 03:15 Uhr können in Cloppenburg im Bereich der Hagen- und Museumsstraße ein 20jähriger Cloppenburger und ein 21jähriger aus Kirchdorf auf frischer Tat angetroffen werden, als sie zwei Gullydeckel aus der Verankerung herausheben und auf die Fahrbahn legen. Bei Erblicken des Streifenwagens flüchten beide Personen, können wenig später aber im Stadtgebiet wieder aufgefunden werden. Gegen beide wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Garrel - Verkehrsunfallflucht Am Samstag, 19.08.2023, in der Zeit von 09:40 Uhr bis 10:00 Uhr ereignete sich in Garrel in der Von-Galen-Straße in Höhe eines dortigen Fleischereifachgeschäfts ein Verkehrsunfall, bei dem der PKW einer 54jährigen Oldenburgerin beschädigt wurde. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hatte mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Parkvorgang den Schaden verursacht und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474/939420 entgegen. Löningen - Fahren ohne Fahrerlaubnis/Fahren unter dem Einfluss von Alkohol/Betäubungsmitteln In der Nacht von Samstag, 19.08.2023, auf Sonntag, 20.08.2023, wurden im Stadtgebiet Löningen bei Verkehrskontrollen gleich mehrere Fahrzeugführer auffällig. So wurde um 22:47 Uhr auf der Bremer Straße ein 30jähriger Löninger auf einem Fahrrad kontrolliert, nachdem er durch eine sehr unsichere Fahrweise aufgefallen war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,87 Promille. Von dem Radfahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ihn erwartet ein Strafverfahren. Ein weiterer 31jähriger Löninger war mit seinem PKW um 19:17 Uhr auf der Bremer Straße unterwegs. Aufgrund von Verdachtsmomenten wurde bei dem Fahrzeugführer ein Drogenvortest durchgeführt. Nachdem dieser positiv verlaufen war, wurde auch von ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ebenfalls auf der Bremer Straße konnte die Polizei zwei jugendliche Rollerfahrer aus Löningen anhalten, da diese augenscheinlich mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs waren. Bei beiden wurden Bauartveränderungen an ihren Kleinkrafträdern festgestellt, so dass die Fahrzeuge führerscheinpflichtig wurden. Auch hier erwartet die Fahrer ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell