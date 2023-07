Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Weststadt: Falsche Bankmitarbeiter erbeuteten Bargeld - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zwischen Montagmorgen und Mittwochmittag kam es in der Weststadt zu insgesamt drei Betrugstaten durch falsche Bankmitarbeiter. Die Masche der Täter war dabei stets dieselbe. Die späteren Geschädigten erhielten einen Anruf eines vermeintlichen Sicherheitsbeauftragten ihrer Bank. Anschließend gaukelten die Telefonbetrüger den Angerufenen vor, dass eine unberechtigte Abbuchung einer Firma in ihrem Konto eingegangen ist und diese nur unter Verwendung der EC-Karte gestoppt werden könne. In allen Fällen erschienen zuvor angekündigte Mittäter an den Wohnanschriften in den Straßen Auguststraße, Schreberstraße und Heinrichstraße und erlangten die Bankkarten der Kunden. In der Folge tätigten die Unbekannten mehrere Geldabhebungen an Osnabrücker Bankautomaten. Die Schadenssumme betrug jeweils eine vierstellige Summe. Die Polizei hat inzwischen Personenbeschreibungen der Abholer vorliegen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben, sich unter 0541/327-2115 oder -3303 zu melden.

1. Geldabholung: (Auguststraße, 24.07, 11 Uhr)

- männlich - kurze dunkle lockige Haare - schlanke Statur - Größe: etwa 170 cm - Kleidung: Lederjacke und Jeans

2. Geldabholung: (Schreberstraße, 24.07, 14.15 Uhr)

- männlich - ca. 25 Jahre - schlanke Statur - dunkle Haare - dunkel gekleidet - hochdeutsche Aussprache

3. Geldabholung: (Heinrichstraße, 26.07, 11 Uhr)

- ca. 25 Jahre alt - ca. 180 cm groß - schlank - schwarze, kurze Haare - sprach sehr gut deutsch - gepflegtes Äußeres - normal gekleidet

Die Polizei warnt erneut vor Anrufen von falschen Bankmitarbeitern. Die Betrüger schaffen Vertrauen und bringen die Geschädigten dazu, ihre EC-Karten unter Nennung der PIN-Nummern herauszugeben. Echte Bankmitarbeiter erscheinen nicht an der Haustür und verlangen die Bankkarten. Wer zum Opfer der Betrüger geworden ist, sollte sich umgehend mit der Bank und der Polizei in Verbindung setzen und eine Strafanzeige erstatten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell