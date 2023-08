Cloppenburg/Vechta (ots) - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Wohnmobil Am Freitag, 18.08.2023, gegen 13:40 Uhr, befährt ein 43-Jähriger aus Lohne mit seinem VW Sharan die Bakumer Straße in Lohne als ihm ein Wohnmobil in Fahrtrichtung Bakum entgegenkommt. Von diesem löst sich eine Stange vom Dach, die wiederum gegen den Pkw schlägt und dort Sachschaden verursacht. Der Fahrzeugführer des Wohnmobils setzt die Fahrt ohne ...

