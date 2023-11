Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg) - Zeugenaufruf nach versuchtem Diebstahl eines Kleinkraftrades

Zwischen Freitag, 03. November 2023, 17.30 Uhr, und Sonntag, 05. November 2023, 20.05 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter ein Kleinkraftrad zu entwenden, welches im Tatzeitraum beim Fahrradunterstand auf dem Bahnhofsgelände abgestellt war. Hierdurch entstand Sachschaden an der Plastikverkleidung der Fahrzeugfront in Höhe von 150 Euro. Bei dem Kleinkraftrad handelt es sich um einen gelben EXPLORER B58 eines 19-Jährigen aus Lastrup. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter Tel.: (05434) 924700 entgegen.

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 05. November 2023, kam es gegen 15.55 Uhr auf der Holtestraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein ca. 30-jähriger Fahrer eines dunklen VW Golf mit Cloppenburger Kennzeichen befuhr die Holtestraße (Kreisstraße K171) von der Bundesstraße B68 kommend und überholte kurz vor einem Kurvenbereich ein landwirtschaftliches Fahrzeug mit Anhänger. Ein 50-jähriger, ihm entgegenkommender Fahrer eines Wohnmobils aus Löningen, welcher in dieser Situation die Holtestraße aus Nutteln kommend in Richtung B68 befuhr, musste nach rechts auf die Berme ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei touchierte er einen Leitpfosten. Am Wohnmobil des 50-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der Schadensverursacher setzte seinen Überholvorgang fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

