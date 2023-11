Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Samstag, den 04.11.23, kam es gegen 14:50 Uhr auf der Oldenburger Straße in Vechta zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-Jähriger geriet aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pkw in den Gegenverkehr und kollidierte hierbei frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Der 40-jährige Fahrzeugführer des entgegenkommenden Pkw blieb bei dem Unfall unverletzt. An beiden Pkw entstand hoher Sachschaden. Der 23-jährige Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall leicht verletzt in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell