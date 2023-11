Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg für den 04.11.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - vorsätzliche Körperverletzung

Am Freitag, den 03.11.2023 gegen 12:30 Uhr, kam es auf dem Schulhof in den Wallgärten in Cloppenburg zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zweier Schüler. Wenig später wirft ein 15-jähriger Cappelner ein 15-jähriges Opfer aus Cloppenburg auf den Boden und schlägt mehrfach auf dieses ein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Tel.: (04471/1860-0) entgegen.

Lastrup - vorsätzliche Körperverletzung

Am Freitag, den 03.11.2023 gegen 16:17 Uhr, kam es auf dem Tankstellengelände in der Krapendorfer Straße in Lastrup zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer bislang unbekannten männlichen Person und einer 42-jährigen Frau aus Cloppenburg, bei dem die männliche Person das Opfer unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlägt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Tel.: (04471/1860-0) entgegen.

Emstek - Kennzeichendiebstahl

Im Zeitraum vom Donnerstag 02.11.2023, 23:35 Uhr bis Freitag, 03.11.2023, 07:45 Uhr entwendet eine bislang unbekannte Person in Emstek, Zum Pastorenbusch 8, die beiden Kennzeichen eines geparkten VW Polos. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter der Tel.: (04473/932180) entgegen.

Lindern - Diebstahl von Kupferfallrohren

Im Tatzeitraum vom Mittwoch 25.10.2023, 15:00 Uhr bis Mittwoch 01.11.2023, 16:00 Uhr kam es in einem Wohnhaus der Lienescher Straße in Lindern zum Diebstahl eines Kupferfallrohres und eines Kupferschwanenhalses. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern unter der Tel.: (05957/967790) entgegen.

Molbergen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 03.11.2023 gegen 09:00 Uhr befuhr ein 35-jähriger Cloppenburger mit seinem PKW den Kneheimer Weg in Molbergen, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

