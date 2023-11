POL-CLP: Weitere Pressemeldung aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Saterland - Brand Am 2. November 2023, gegen 16.40 Uhr, wurde der Polizei ein Brand in der Hauptstraße in Ramsloh gemeldet. Hier war aus bislang ungeklärter Ursache die Fritteuse in einem Imbisscontainer in Brand geraten. Dieser hatte sich zu einem Vollbrand entwickelt. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Der Dachstand des angrenzenden Verbrauchermarktes wurde durch die Hitze ebenfalls ...

