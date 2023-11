Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 02. November 2023, 17.00 Uhr befuhr eine 22-jährige Frau aus Lohne mit einem Pkw die Falkenrotter Straße in Richtung Kolpingstraße. Als die 22-jährige Frau nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten 50-jährigen Taxifahrer aus Vechta. Ein 51-jähriger Taxi-Fahrgast aus Vechta wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Am Donnerstag, 2. November 2023, in der Zeit von 15.30 Uhr bis 16.00 Uhr entwendeten unbekannte Personen in der Großen Straße die Geldbörse einer 70-jährigen Frau aus deren mitgeführtem Rucksack. Zur genannten Zeit hielt sich die Frau in einem dortigen Ein-Euro-Shop auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Am Donnerstag, 2. November 2023, gegen 15.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person die Geldbörse einer 56-jährigen Frau aus der Handtasche. Sie hielt sich zu diesem Zeitpunkt in einem Bekleidungsgeschäft am Bremer Tor auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Lohne - Pedelec entwendet

Am Mittwoch, 1. November 2023, zwischen 20.23 Uhr und 23.00 Uhr, entwendeten unbekannte Personen ein verschlossen abgestelltes E-Bike der Marke KTM Macina Sport 510, welches sich in der Küstermeyerstraße befand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Zwischen Dienstag, 31. Oktober 2023, 12.00 Uhr und Mittwoch, 1. November 2023, 12.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein Pedelec der Marke KTM, welches verschlossen in einer Garage in der Straße Im Dörlath stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Steinfeld - Tatverdächtige Parfümdiebe gestellt

Am Donnerstag, 2. November 2023, gegen 11.00 Uhr, versuchte ein Mann in einer Drogerie mehrere hochwertige Pafümflakons zu entwenden. Eine Zeugin bemerkte den Umstand und sprach den Mann an, woraufhin dieser das Diebesgut zurückließ und floh. Er flüchtete gemeinsam mit zwei weiteren Personen in einem Pkw. Kurz darauf konnte die Polizei im Rahmen einer Fahndung den Pkw feststellen und drei Tatverdächtige im Alter von 20 bis 43 Jahren, stellen. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Männer wieder entlassen.

Visbek - Einbruchsversuch

Am Freitag, 3. November 2023, gegen 01.00 Uhr versuchten unbekannte Täter im Sperberkamp, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Diebesgut wurde nicht erlangt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen

Dinklage - Sachbeschädigung

Zwischen Mittwoch, 1. November 2023, 20.00 Uhr und Donnerstag, 2. November 2023, 15.30 Uhr, zerkratzte eine bislang unbekannte Person die Motorhaube eines BMW 1K4, welcher in der Johanna-Kirchner-Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 2. November 2023, zwischen 8.45 Uhr und 9.15 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Pkw beim Rangieren einen Renault, Megane Scenic, welcher in einer Parklücke auf einem Parkplatz am Neuen Markt stand. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 02. November 2023, 10.30 Uhr wurde in Vechta, Füchteler Straße, ein grauer Opel Zafira, der auf dem dortigen Parkplatz abgestellt war, an der rechten Fahrzeugseite durch eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug beschädigt. Die unfallverursachende Person entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer 04441-943-0 in Verbindung zu setzen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 2. November 2023, zwischen 14.00 Uhr und 14.15 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug vermutlich beim Parkvorgang einen BMW M850i, welcher auf einem Parkplatz vor einem Ärztehaus in der Franziskusstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 2. November 2023, gegen 17.30 Uhr, fuhr ein 41-jähriger Autofahrer mit seinem Smart auf der B214, Holdorfer Straße, in Richtung Steinfeld. Ein bislang unbekannter LKW fuhr in entgegengesetzter Richtung. In Höhe einer Absperrbake kam der LKW leicht auf die Gegenfahrbahn, woraufhin der Autofahrer auswich und dabei mit dem Vorderreifen den Sockel touchierte und mit dem Außenspiegel mit der Absperrbake kollidierte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Lohne - Zeugenaufruf nach Diebstahl von Bekleidungsstücken

Am Mittwoch, 01. November 2023, kam es gegen 18.40 Uhr im Außenbereich eines Bekleidungsgeschäftes in der Lindenstraße durch mehrere, bislang unbekannte Täter zum Diebstahl von zahlreichen Softshelljacken von einem Kleiderständer. Einer der Täter soll eine pinke Mütze getragen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter der Tel.: (04442) 808460 entgegen.

