Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Ladendieb flüchtet

Am Donnerstag, 2. November 2023, kurz vor 18.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte, männliche Person Bekleidung in einem Modegeschäft in der Emsteker Straße. Dabei wurde die Person durch eine Zeugin beobachtet und von einer Mitarbeiterin angesprochen. Daraufhin flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Der Unbekannte soll ca. 30 Jahre alt gewesen sein und hatte eine schlanke Statur. Er war mit einer schwarzen Mütze und einem weißen Pullover bekleidet. Außerdem führte er einen grauen Rucksack mit sich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Pedelec entwendet

Am Samstag, 28. Oktober 2023, zwischen 20.00 Uhr und 23.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein Pedelec, welches auf der Rückseite eines Hauses in der Langen Straße, an der Wilhelmstraße gelegen, verschlossen stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl eines E-Scooters

Am Mittwoch, 1. November 2023, zwischen 20.00 Uhr und 21.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen einen E-Scooter, welcher verschlossen auf einem Parkplatz hinter einem Spielwarenladen im Gerbereiweg stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 2. November 2023, gegen 11.10 Uhr, fuhr ein 30-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der Emsteker Straße und wurde von der Polizei kontrolliert. Dabei mussten die Polizeibeamten feststellen, dass die ausländische Fahrerlaubnis ihre Gültigkeit verloren hatte, da der Mann bereits seit 2021 seinen Wohnsitz in Deutschland hat. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5639783

Am Donnerstag, 2. November 2023, gegen 9.30 Uhr, fuhr ein 45-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg aus der Osterstraße und wurde hier von der Polizei kontrolliert. Das Fahrzeug war den Polizeibeamten aufgefallen, da sie eben dieses Fahrzeug bereits am Tag zuvor kontrolliert hatten und hier feststellen mussten, dass die 44-jährige Fahrerin und zugleich Halterin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Den Fahrzeugschlüssel hatten die Polizeibeamten sichergestellt.

Bei der Kontrolle am gestrigen Tag, 2. November 2023, saß nun nicht sie hinter dem Steuer, sondern ihr Ehemann. Jedoch war auch er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und nun auch zum wiederholten Male mit einem Auto unterwegs. Für die Fahrt hatte er die Ersatzschlüssel genutzt, welche im weiteren Verlauf sichergestellt wurden. Seine Frau hatte diese Fahrt zugelassen, sodass nicht nur gegen ihn, sondern auch gegen sie ein weiteres Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Wenig später wurden die sichergestellten Schlüssel durch einen Berechtigten auf Dienststelle abgeholt. Doch kurze Zeit später, gegen 10.25 Uhr, wurde der 45-jährige Mann aus Cloppenburg erneut fahrenderweise in ebendiesem Pkw, diesmal in der St. Ludger-Straße, angetroffen, was ein erneutes Ermittlungsverfahren zur Folge hatte. Die Schlüssel wurden erneut sichergestellt.

Löningen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 2. November 2023, fuhr ein 85-jähriger Autofahrer aus Löningen auf der B213 in Fahrtrichtung Löningen und setzte zum Überholen eines LKW an. Während des Überholvorgangs fuhr ein weiterer Pkw, seinen Angaben nach hinter ihm so nah auf, dass er sich gedrängt gefühlt hatte, unverzüglich vor dem LKW einzuscheren. Beim Wiedereinordnen kam es zum Zusammenstoß mit dem vor ihm fahrenden 59-jährigen Autofahrer aus Cappeln. Der 85-jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Lastrup - Zeugen gesucht

Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5638920

Am Dienstag, 31. Oktober 2023, gegen 16.20 Uhr, fuhr ein 30-jähriger Autofahrer aus Friesoythe auf der Straße Dillen und wurde von der Polizei kontrolliert. Zuvor war er ihnen aufgrund seiner riskanten Fahrweise aufgefallen. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Da der Halter die Fahrt zugelassen hatte, wurde auch gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Ergänzender Zeugenaufruf dazu:

Zeugen, die den Pkw vor 16.20 Uhr in riskant fahrenderweise im Bereich Dillen, B213 und Vlämische Straße gesehen haben, bzw. ausweichen oder abbremsen mussten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lastrup unter 04472 932860zu melden.

