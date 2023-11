Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Pedelec-Bordcomputers

Am Freitag, 27. Oktober 2023, zwischen 17.00 Uhr und 17.15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter Im Hofe einen schwarzen Bordcomputer der Marke BOSCH vom Pedelec eines 80-Jährigen aus Damme. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter der Tel.: (05491) 999360 entgegen.

Damme - Zeugenaufruf nach Diebstahl einer Geldbörse

Am Mittwoch, 01. November 2023, kam es zwischen 12.30 Uhr und 12.45 Uhr in einem Bankgebäude in der Lindenstraße zum Diebstahl einer Geldbörse samt Inhalt (Bargeld, EC-Karte, Krankenversichertenkarte): Bislang unbekannte Täter entwenden diese aus der Handtasche einer 68-jährigen Geschädigten, währenddessen diese am Kontoauszugsschalter Kontoauszüge zog. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Tel.: (05491) 999360 entgegen.

Vechta - Zeugenaufruf nach Diebstahl von Bargeld

Zwischen Dienstag, 31. Oktober 2023, 19.00 Uhr, und Mittwoch, 01. November 2023, 16.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Wohnhaus in der Straße Telbrake mehrere hundert Euro Bargeld sowie den Haustürschlüssel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Zeugenaufruf nach Schlachtung von zwei Schafen auf einer Weide

Zwischen Sonntag, 29. Oktober 2023, 14.00 Uhr, und Mittwoch, 01. November 2023, 11.15 Uhr, töten bislang unbekannte Täter zwei von insgesamt drei Schafsböcken einer 58-Jährigen aus Neuenkirchen-Vörden, die im genannten Zeitraum auf einer Weide nahe der Autobahn an der Göttinger Straße standen. Ein Kadaver wurde auf der Weide zurückgelassen, während vom anderen Schaf nur noch Schlachtabfälle aufgefunden werden konnten. Es entstand Sachschaden von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter Tel.: (05493) 913560 entgegen.

Lohne - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Dienstag, 31. Oktober 2023, 15.00 Uhr, und Mittwoch, 01. November 2023, 14.00 Uhr, zerkratzten bislang unbekannte Täter in der Straße Kaspers Diek den Lack eines blauen VW Polo. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Vechta - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Mittwoch, 01. November 2023, gegen 12.35 Uhr, wurde in Ravensberger Straße ein 45-jähriger Fahrzeugführer aus Damme angetroffen, dessen PKW nicht versichert war. Dem 45-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Verfahren eingeleitet und das Fahrzeug noch vor Ort abgemeldet.

Damme - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Pedelec-Fahrerin

Am Mittwoch, 01. November 2023, kam es um 15.20 Uhr auf der Holdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 48-jährige PKW-Fahrerin aus Bielefeld befuhr die Benediktstraße in Fahrtrichtung Holdorfer Straße und wollte rechtsseitig auf diese abbiegen. Hierbei übersah sie ein 29-jährige Pedelec-Fahrerin aus Holdorf, welche den Fahrradweg der Holdorfer Straße in Richtung Holdorf kommend befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 29-Jährige leicht verletzt wurde. Am PKW der Bielefelderin entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell