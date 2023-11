Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Zeugenaufruf nach Dieseldiebstahl

Am Dienstag, 31. Oktober 2023, kam es gegen 23.30 Uhr an der Beverbrucher Straße zu einem Diebstahl von Dieselkraftstoff: Bei der Baustelle an der Stromtrasse wurde aus zwei Baggern Kraftstoff entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter Tel.: (04474) 939420 entgegen.

Lindern - Zeugenaufruf nach Diebstahl von Tabakwaren

Zwischen Dienstag, 31. Oktober 2023, 12.00 Uhr, und Mittwoch, 01. November 2023, 08.30 Uhr, öffneten bislang unbekannte Täter an der Bushaltestelle "Kleinenging" in der Straße Zum Berg gewaltsam einen Zigarettenautomaten und entwendeten die darin befindlichen Tabakwaren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern unter der Tel.: (05957) 967790 entgegen.

Cloppenburg - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Mittwoch, 01. November 2023, wurde gegen 12.00 Uhr in der Soestenstraße ein 32-jähriger Fahrzeugführer aus Großenkneten einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass für seinen PKW bereits seit einigen Wochen kein Versicherungsschutz mehr bestand. Dem 32-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Kennzeichen sowie die Zulassungsbescheinigung Teil I wurden sichergestellt.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis in mehreren Fällen

Am Mittwoch, 01. November 2023, wurde um 11.30 Uhr ein 45-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Dem 45-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Um 13.10 Uhr wurde im Niedrigen Weg eine 44-jährige Frau aus Cloppenburg festgestellt, die ebenfalls nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Auch ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und die PKW-Schlüssel sichergestellt. Gegen 13.20 Uhr wurde auf der Emsteker Straße ein 36-jähriger Fahrzeugführer aus Cloppenburg kontrolliert, der den Beamten ebenfalls keine Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, die PKW-Schlüssel zur Verhinderung einer Weiterfahrt sichergestellt und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Lastrup - Verkehrsunfall mit schwerverletztem PKW-Fahrer und hohem Sachschaden

Am Mittwoch, 01. November 2023, kam es um 03.55 Uhr auf dem Moordamm in Lastrup zu einem Verkehrsunfall: Ein 30-jähriger PKW-Fahrer aus Löningen befuhr den Moordamm in Fahrtrichtung Löningen. Im Streckenverlauf geriet er auf regennasser Fahrbahn nach einer Kurve aus b nach links auf den Grünstreifen. Hierdurch verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Diese geriet ins Schleudern und prallte rechtsseitig von der Fahrbahn gegen einen Baum. Durch die Kollision wurde der Löninger in seinem Fahrzeugwrack eingeklemmt und schwer verletzt. Er wurde durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr geborgen. Diese war mit 42 Kameraden und 6 Fahrzeugen vor Ort. Im Anschluss wurde der 30-Jährige mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 16150 Euro. Im Zuge der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass der 30-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, sodass ihn ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erwartet.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Fahrradfahrerin

Am Mittwoch, 01. November 2023, kam es um 07.15 Uhr auf der Varrelbuscher Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 29-jähriger PKW-Fahrer aus Bösel beabsichtigte, von der Industriestraße nach rechts auf die Varrelbuscher Straße abzubiegen. Hierbei übersah er eine von rechts kommende, 18-jährige Fahrradfahrerin aus Garrel, welche in diesem Moment den Radweg in Fahrtrichtung Garrel befuhr. In Höhe der Einmündung kam es zum Zusammenstoß, wodurch die 18-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Am PKW des Böselers entstand kein Sachschaden.

Löningen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 01. November 2023, kam es um 11.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Bremer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Eine bislang unbekannte Fahrerin eines dunklen Kleinwagens mit CLP-Kennzeichen beschädigte beim Ausparken bzw. Vorbeifahren den grauen VW Golf Plus eines 67-Jährigen aus Löningen im Bereich der hinteren Stoßstange. Der 67-Jährige befand sich zum Unfallzeitpunkt in seinem Fahrzeug. Obwohl er auf sich aufmerksam machte, entfernte sich die Schadensverursacherin unerlaubt von der Unfallstelle. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter der Tel.: (05432) 803840 entgegen.

Emstek - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 01. November 2023, kam es gegen 09.50 Uhr auf dem Repker Damm zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 68-jähriger Fahrer eines MAN-Sattelschleppers mit Anhänger aus Essen (Oldenburg) befuhr die Straße Repker Damm in Richtung Vechta/Schwichteler und hielt vor der Einmündung zur Palmpohler Straße. Ein dahinter befindlicher Fahrer einer grünen Sattelzugmaschine mit Auflieger mit blauem Planenverdeck überholte daraufhin den 68-Jährigen. Beim Wiedereinordnen nach rechts touchierte er den LKW des 68-Jährigen im Bereich der vorderen linken Fahrzeugkarosserie. Dies verursachte Sachschaden in Höhe von 8500 Euro. Der Fahrer der grünen Sattelzugmaschine entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sein Auflieger dürfte Beschädigungen im rechtsseitigen Bereich davongetragen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter der Tel.: (04473) 932180 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Pedelec-Fahrerin

Am Mittwoch, 01. November 2023, kam es gegen 17.25 Uhr auf der Varrelbuscher Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 43-jähriger Fahrer einer Zugmaschine mit Anhänger (unbeladen) aus Garrel befuhr die Industriestraße in Fahrtrichtung Cloppenburg. In Höhe der dortigen Kreuzung beabsichtigte er, nach rechts auf die Varrelbuscher Straße abzubiegen. Im Zuge dessen übersah er eine von rechts kommende 58-jährige Frau aus Garrel, die mit ihrem Pedelec den Geh- und Radweg in Fahrtrichtung Garrel befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 58-Jährige leicht verletzt wurde. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 250 Euro.

