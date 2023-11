Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldung aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum-OT Westerbakum - Sachbeschädigung an Baustelle

In der Zeit von Donnerstag, 26. Oktober 2023, 17.00 Uhr bis Mittwoch, 31. Oktober 2023, 17.00 Uhr, schalteten unbekannte Personen mutwillig die Pumpen einer Baustellenentwässerung am Brückenneubau Cloppenburger Straße (L842) aus. Dadurch lief die Baustelle mit Wasser voll, erste fertiggestellte Baumaßnahmen wurden dadurch beeinträchtigt. Zeugen, die Angaben zur Tat, bzw. zu den Tätern machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bakum in Verbindung zu setzen, Tel.: 04446-959710

