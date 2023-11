Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Aufmerksamer Zeuge beobachtet Person, die in einen Altkleidercontainer klettert.

Am Dienstag, 31. Oktober 2023, um 11.43 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge aus Dinklage, wie sich fünf Personen vor einem Altkleidercontainer am Place D'epouville aufhielten. Dann stieg eine der Personen - ein 26-jähriger Mann aus Dinklage - in den Container und entnahm diverse Bekleidungsgegenstände. Der Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei. Die Personen wurden durch Zeugen verfolgt und konnten dann durch die Polizei festgestellt werden. Die Kleidung wurde zurück in den Container gebracht.

Damme - Sachbeschädigung

Durch unbekannte Personen wurde von Sonntag, 15. Oktober 2023, 10.00 Uhr bis Dienstag, 31. Oktober 2023, 09.00 Uhr eine Sachbeschädigung an einem Haus an der Steinfelder Straße begangen. Unbekannte Personen hatten sich Zugang zum Haus verschafft, einen Durchlauferhitzer beschädigt und Kabel durchtrennt, wodurch unkontrolliert Wasser austrat. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1.000 EUR geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Vechta - Sachbeschädigung

Von Montag, 30. Oktober 2023, 18.00 Uhr bis Dienstag, 31. Oktober 2023, 13.00 Uhr beschädigten unbekannte Personen in der Oyther Straße mehrere Fensterscheiben eines Wohnhauses. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Bakum - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Montag, 30. Oktober 2023, 16.00 Uhr bis Dienstag, 31. Oktober 2023, 08.30 Uhr wurde in der Widukindstraße ein dort abgestellter, brauner VW Golf Plus, von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer touchiert und an der rechten Frontseite beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf 2000,00 EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer 04441-943-0 in Verbindung zu setzen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Freitag, 20. Oktober 2023, 10.00 Uhr und Mittwoch, 25. Oktober 2023, 16.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug eine Mauer auf einem Grundstück im Schellohner Weg. Anschließend entfernte sich die verursachende Person unerlaubt von der Unfallstellle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Dienstag, 31. Oktober 2023, 16.39 Uhr befuhr ein 67-Jähriger aus Goldenstedt mit einem Pkw die Bahnhofstraße in Richtung Goldenstedt. Eine 70-jährige Pkw-Fahrerin aus Delmenhorst befuhr die Bruchweidenstraße in Richtung Wildeshausen. Beim Überqueren der Bahnhofstraße kam es zur Kollision der 70-jährigen Autofahrerin mit dem den 67-jährigen Pkw-Fahrer, wobei sich beide Beteiligten leichte Verletzungen zuzogen und in ein Krankenhaus gebracht wurden.

Lohne - E-Bike entwendet

Am Freitag, 27. Oktober 2023, zwischen 18.15 Uhr und 21.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Herren E-Bike der Marke Amsterdam Lekker Bikes, welches in der Brinkstraße verschlossen abgestellt worden war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Fahrraddiebstahl

Am Montag, 30. Oktober 2023, in der Zeit von 13.58 Uhr bis 18.50 Uhr entwendeten unbekannte Personen in der Marienstraße ein gesichertes schwarzes Herrenfahrrad. Das Rad war unter dem überdachten Fahrradparkplatz neben der dortigen Arztpraxis abgestellt worden. Bei dem Fahrrad handelte es sich um einen Eigenbau, bei dem die Stangen aus Bambus bestehen. Die Verbindungsteile sind schwarz und bestehen nicht aus Bambus. Desweitern ist das Rad mit Farbakzenten in grün und silber versehen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Visbek - Einbruch

In der Zeit zwischen Freitag, 20. Oktober 2023 und Sonntag, 22. Oktober 2023, brachen bislang unbekannte Personen in ein Gehöft in der Straße Bloge ein und entwendeten aus den Stallungen zwei Flexgeräte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter 04445/950470 entgegen.

