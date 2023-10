Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Ratzeburg (ots)

23. Oktober 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 20./21.10.2023 - Schwarzenbek

In der Zeit von Freitag (20.Oktober 2023), 13:30 Uhr bis Samstag (21.Oktober 2023), 11:45 Uhr kam es am Umspannwerk in der Möllner Straße in Schwarzenbek zu einem Diebstahl.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand gelangten unbekannte Täter durch einen zerschnittenen Zaun auf das Gelände des Umspannwerkes. Sie durchtrennten gelagerte Kabel und rollten von einer Kabeltrommel das Kupferkabel ab. Um dieses abzutransportieren wurde das Eingangstor gewaltsam geöffnet und das Stehlgut mit einem Fahrzeug abtransportiert. Der Sachschaden wird auf mehr als 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Möllner Straße und dem angrenzenden Waldgebiet beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Geesthacht unter der Telefonnummer: 04152/ 8003-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell