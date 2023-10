Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Versuchter Einbruch und Diebstahl beschäftigen die Kriminalpolizei

Ratzeburg (ots)

20. Oktober 2023 | Kreis Herzogtum-Lauenburg - 19.10.2023 - Aumühle In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es im Mühlenweg in Aumühle, beim Restaurant Fürst Bismarck Mühle, zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl gekommen.

In der Zeit von 02.30 Uhr bis 04.00 Uhr haben Unbekannte versucht über die Terrassentür in die Räumlichkeiten zu gelangen.

In der gleichen Nacht, zwischen 01.35 Uhr und 02.30 Uhr, versuchten Unbekannte zudem in die Aral-Tankstelle in der Schönningstedter Straße in Aumühle gewaltsam einzudringen. Nachdem dies misslang, öffneten sie eine verschlossene Gefriertruhe auf dem Gelände und entwendeten Eispackungen. Des Weiteren nahmen sie eine unbestimmte Anzahl an Retour-Zeitungen an sich.

Die Kriminalpolizei in Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Restaurants und des Tankstellengeländes wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 040/727707-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell