Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

19. Oktober 2023 | Kreis Stormarn - 18.10.2023 - Bad Oldesloe

Gestern Mittag (18. Oktober 2023) kam es in der Mewesstraße in Bad Oldesloe zu einem Verkehrsunfall. Die Verursacherin entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Gegen 11:50 Uhr parkte eine unbekannte Frau ihren weiß/ grauen Kleinwagen aus einer Parklücke in der Mewesstraße aus. Hierbei fuhr sie gegen den hinter ihr parkenden Peugeot Partner. Anschließend schaute sie sich die Unfallschäden an und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle durch den Kreisverkehr in Richtung Hamburger Straße. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen konnten die Fahrerin des Kleinwagens als ca. 45-55 Jahre alt mit gräulichen Haaren und einer grau/ blauen Oberbekleidung beschreiben. Bei dem Fahrzeug handelte es sich vermutlich um einen Peugeot mit dem Kennzeichenteil: PI-RH. Zu den Ziffern konnten keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer kann Angaben zu der Verursacherin oder dem Fahrzeug machen? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Oldesloe unter der Telefonnummer: 04531/ 501-0 entgegen.

