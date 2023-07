Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Loffenau - E-Sooter-Fahrer schwer verletzt

Loffenau (ots)

Ein 42-jähriger Mann stürzte am Sonntag mit seinem E-Scooter und verletzte sich dabei schwer. Der Mann war gegen 12 Uhr auf seinem E-Scooter auf der Straße Unterer Schönblick in Loffenau Richtung Gernsbach unterwegs, als er aus noch unerklärlichen Gründen von der Straße abkam und in einen Feldweg stürzte. Hierbei zog sich der 42-Jährige schwere Verletzungen zu. Der Verletzte wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in das städtische Klinikum nach Karlsruhe gebracht, wo er sich zum jetzigen Zeitpunkt in weiterer Behandlung befindet. Ein Sachschaden am E-Scooter entstand nicht. Entsprechende Ermittlungen wurden von den Beamten des Polizeireviers Gaggenau aufgenommen.



