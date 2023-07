POL-OG: Oberkirch-Trunkenheit im Straßenverkehr

Durmersheim (ots) - Am Samstagmittag kam es auf der B 36 in Durmersheim zu einem Verkehrsunfall mit fünf Verletzten. Nach ersten Erkenntnissen befuhr gegen 11.30 Uhr ein 80-jähriger Fahrer eines Smart die Hauptstraße und wollte an der Kreuzung zur B36 in Richtung Rheinstetten abbiegen. Nach Zeugenaussagen fuhr der Senior ungebremst bei Rot in die Kreuzung ein und kollidierte mit einem auf der B36 in Richtung Rastatt ...

