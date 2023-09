POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.09.2023.

Wolfenbüttel (ots) - Sachbeschädigung an PKW Sa., 16.09.2023 bis 21:35 Uhr 38304 Wolfenbüttel, Hinter der Bahn Im genannten Zeitraum beschädigten bislang unbekannte Täter die Heckscheibe eines roten PKW Toyota Yaris, der auf einem Parkplatz an der Straße "Hinter der Bahn" abgestellt war. Die Heckscheibe wurde eingeschlagen. Hinweise bitte an die Polizei ...

