POL-SZ: Pressemitteilung PK Peine, 17.09.23

Peine (ots)

Häusliche Gewalt und tätlicher Angriff auf Polizeibeamte Sa., 16.09.2023 16:03 Ereignisort: 31226 Peine, An der Simonstiftung Zwischen einem 42jährigen Peiner und einem 15jährigen Jugendlichen kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in dessen Verlauf der Erwachsene den Jugendlichen mehrmals mit der Faust schlug. Die hinzugerufenen Polizeibeamten wurden während der Sachverhaltsaufnahme ebenfalls von dem alkoholisierten, 42jährigen angegriffen und konnten diesen nur mit mehreren Beamten unter Kontrolle bringen. Es folgte eine Blutentnahme und der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Anzeige folgt

Taschendiebstahl

Sa., 16.09.2023 12:00 Ereignisort: 38159 Vechelde, Peiner Straße Ein bislang unbekannter Täter entwendete einer 85jährigen Dame aus Vechelde die Geldbörse aus der Hosentasche, während diese im Supermarkt einkaufen war. Diebesgut ca. 400EUR Bargeld

Sachbeschädigung

Sa., 16.09.2023 18:15 - Sa., 16.09.2023 18:30 Ereignisort: 31241 Ilsede, Solschen, Rotdornstraße

Bei einer Kindertagesstätte in Solschen beschädigten 5 Kinder im Alter zwischen 10 und 12 Jahren zwei Sonnenschirme. Sei verursachten Sachschaden in Höhe von ca. 50EUR

