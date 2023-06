POL-PDNR: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Oberdreis (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 03.06.2023 kam es in der Gemarkung Oberdreis auf einem Solarfeld zum Diebstahl von einer nicht unerheblichen Menge Kupferkabel. Unbekannte Täter durchtrennten die Umzäunung und gelangten so auf das Gelände der Anlage. Anschließend entfernten sie die Verkabelung an den Solarmodulen und entwendeten diese. Da eine größere Menge des Kabels gestohlen wurde ...

