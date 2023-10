POL-RZ: Verkehrsunfall in Bröthen

Ratzeburg (ots) - 20. Oktober 2023 | Kreis Herzogtum-Lauenburg - 19.10.2023 - Aumühle In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es im Mühlenweg in Aumühle, beim Restaurant Fürst Bismarck Mühle, zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl gekommen. In der Zeit von 02.30 Uhr bis 04.00 Uhr haben Unbekannte versucht über die Terrassentür in die Räumlichkeiten zu ...

mehr