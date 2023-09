Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der PI Altenkirchen - Sachbeschädigung an PKW

Altenkirchen (ots)

Im Bereich der Koblenzer Straße Altenkirchen, am alten Güterbahnhof, kam es vermutlich im Verlauf des vergangenen Wochenendes zu einer massiven Beschädigung an einem PKW durch unbekannte Täter. Sämtliche Scheiben des Fahrzeuges wurden eingeschlagen, den Spuren zufolge sind der oder die Täter sogar auf dem Dach des Fahrzeuges umhergelaufen, so dass es auch hier zu einem Schaden kam. Sachdienliche Hinweise sind an die PI Altenkirchen zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell