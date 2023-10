Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Kunden bedroht und verbotene Parolen ausgerufen: Polizei sucht Zeugen und Opfer

Am gestrigen Dienstag, dem 30.10.2023, randalierte gegen 15:15 Uhr eine männliche Person unter anderem in einer Pizzeria in der Hauptstraße in Visbek und bedrohte dort eine Mutter mit ihrem Kleinkind, indem er ihnen einen sogenannten "Kehlenschnitt" zeigte. Zudem rief er außerhalb der Pizzeria mehrfach lautstark "Sieg Heil" in Richtung einiger Passanten. Zu körperlichen Angriffen kam es nicht. Der alkoholisierte 42-jährige Beschuldigte konnte noch vor Ort durch Beamte der Polizei Vechta angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Bedrohung. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können oder von der Tat betroffen waren, werden gebeten, sich bei der Polizei Vechta unter der Telefonnummer 04441/943-0 zu melden.

Vechta - Sachbeschädigung an Pkw

Am Dienstag, dem 30.10.2023, kam es gegen 14:30 Uhr an der Straße Bremer Tor Ecke Füchteler Straße in Vechta zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Dabei schlug der bislang unbekannte Täter mit der Faust auf die Motorhaube des Peugeot des Geschädigten und verursachte hierdurch einen Sachschaden. Die Polizei sucht nun den männlichen Verursacher. Dieser wird beschrieben als ca. 16-18 Jahre alt, 170cm groß, schlank, mit dunklen Haaren und schwarzer Bekleidung. Hinweise zur tatverdächtigen Person werden unter der Rufnummer 04441/943-0 der Polizei Vechta entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell