Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung 30./31.10.23

Cloppenburg/Vechta (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 30.10.23, gegen 19.10 Uhr, fallen einer Streife in Cloppenburg auf der Molberger Straße zwei Kleinkrafträder auf, die offensichtlich zu schnell fahren. Bei der Kontrolle können die 15- und 16-Jährigen aus Molbergen keine ausreichende Fahrerlaubnis vorweisen. Gegen beide wird ein Strafverfahren eingeleitet.

Fahrten unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Ein 18-Jähriger PKW-Fahrer aus Großenkneten wird am Dienstag, um 01.30 Uhr, in Garrel auf der Gutenbergstraße kontrolliert. Ein Drogentest verläuft positiv, sodass dem Fahrer eine Blutprobe entnommen wird. Gleiches widerfährt einem 19- Jährigen aus Cloppenburg, der um 00.50 Uhr in Cloppenburg auf dem Alten Emsteker Weg in seinem Transporter kontrolliert wird.

Verkehrsunfall in Emstek

30.10.23, 17.00 Uhr Beim Aufbiegen aus dem Birkenweg auf die B 213 missachtet eine 52-jährige PKW-Fahrerin aus Cloppenburg die Vorfahrt eines 20-Jährigen aus Großenkneten. Dieser kann seinen PKW nicht mehr abbremsen und fährt auf. Durch den Aufprall wird die Verursacherin leicht verletzt. Es entsteht rund 10.000 Euro Sachschaden.

Unfallflucht in Garrel

Am Montag, um 15.30 Uhr, kommt es auf der Nikolausdorfer Straße zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Ein 51-jähriger PKW-Fahrer aus Bösel fährt in Richtung Garrel; ihm kommt ein PKW entgegen, der auf seine Fahrbahn gerät. Nach der Berührung der PKW setzt der Verursacher seine Fahrt fort. Bei dem Verursacher handelt es sich um einen PKW der Marke Ford, weiteres nicht bekannt. Es entsteht rund 5.000 Euro Schaden. Zeugen des Unfalls können sich mit der Polizei in Cloppenburg in Verbindung setzen.

Unfall mit Trunkenheit in Lindern

Am Dienstag, um 02.55 Uhr, kommt ein 23-jähriger Peheimer mit seinem PKW auf der Peheimer Straße von der Fahrbahn ab. Er touchiert einen Baum, überschlägt sich und bleibt in einem Graben stehen. Der Fahrer des PKW steht unter Alkoholeinfluss; eine Blutprobe wird entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der Sachschaden beträgt rund 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell