Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Nachtragsmeldung aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Zeugenaufruf nach einem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz durch Töten eines Schafes auf einer Weide

In dem Zeitraum von Freitag, 27. Oktober 2023, ca. 22:00 Uhr, bis Montag, 30. Oktober 2023, ca. 7:30 Uhr, wurden auf einer Weide an der Dinklager Straße / Im Fang durch den Besitzer die Überreste eines seiner Suffolk-Schafe aufgefunden. Nachdem er das Schaf am Stall nicht auffinden konnte, hielt der Besitzer Nachschau in der Weide und konnte hier nur noch nicht verzehrbare Innereien, wie z.B. die Mägen, vorfinden. Ein Tierriss wird ausgeschlossen. Zeugen, die zur o.g. Zeit Beobachtungen auf oder im Umfeld der Weide gemacht habe, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lohne (04442 / 808460) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell