Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Pedelec

Zwischen Samstag, 28. Oktober 2023, 21.45 Uhr, und Sonntag, 29. Oktober 2023, 02.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Großen Straße das schwarze KTM Pedelec Macina gran chain eines 16-Jährigen aus Vechta. Das Pedelec hat eine Reifengröße von 28 Zoll, eine Rahmengröße von 56 cm und verfügt über eine 5-Gang-Kettenschaltung. Schutzbleche, Sattel und Griffe sind braun. Die Felgen sind silber. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Freitag, 27. Oktober 2023, 12.50 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Große Straße, die Geldbörse samt Inhalt einer 41-Jährigen aus Vechta, aus deren am Körper getragenen Handtasche. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 100,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 29. Oktober 2023, 04.05 Uhr, befuhr ein 35-Jähriger aus Diepholz mit einem Pkw den Visbeker Damm in Vechta, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Sein Atemalkoholgehalt wurde mit 0,73 Promille gemessen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit vier verletzen Personen und hohem Sachschaden

Am Freitag, 27. Oktober 2023, 15.30 Uhr, befuhr ein 35-Jähriger aus Dinklage mit einem Pkw die Handorfer Straße in Steinfeld in Fahrtrichtung Steinfeld. Im Kreuzungsbereich zur Industriestraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 60-jährigen LKW-Fahrer aus Alfhausen (Landkreis Osnabrück). Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der 35-Jährige schwere Verletzungen erlitt. Die im Pkw des 35-Jährigen befindliche Beifahrerin, eine 35-Jährige aus Dinklage, sowie zwei Kleinkinder im Alter von 2 und 0 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Der 60-Jährige Lkw-Fahrer erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 30.000,00 Euro.

Vechta - Verkehrsunfall / Zeugenaufruf

Am Samstag, 28. Oktober 2023, in der Zeit von 19.00 Uhr bis 22.00 Uhr, parkte ein 49-Jähriger aus Vechta seinen schwarzen Pkw Toyota Verso auf einem Parkplatz an der Bremer Straße (gegenüber der Klemensstraße). Als er sein Fahrzeug wieder in Gebrauch nehmen wollte, stellte er eine Beschädigung der rechten Heckseite fest. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 2500,00 Euro. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) in Verbindung zu setzen.

Steinfeld - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Sonntag, 29.10.2023, um 22.25 Uhr, befuhr ein 20-Jähriger aus Steinfeld die Handorfer Straße mit einem Pkw, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogentest fiel positiv aus. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Damme - Fahren unter Alkoholeinwirkung

Ein 40-Jähriger aus Damme befuhr am Montag, 30.10.2023, gegen 00.05 Uhr die Rottinghauser Straße, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,78 Promille. Dem 40-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Damme - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fahrradfahrerin

Am Freitag, 27. Oktober 2023, um 02.30 Uhr, wurde eine hilflose Person auf dem Südring gemeldet. Bei Eintreffen der Rettungswagenbesatzung stellte sich heraus, dass eine 28-Jährige aus Damme vermutlich mit ihrem Fahrrad gestürzt war und sich hierdurch schwere Verletzungen zugezogen hatte. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Bislang gibt es keine Hinweise auf den Unfallhergang. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

