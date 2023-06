Polizei Dortmund

POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Tatverdächtigen eines schweren Raubs in der Dortmunder Innenstadt

Dortmund (ots)

Die Polizei Dortmund sucht mit Fotos nach zwei mutmaßlichen Räubern. Die unbekannten Männer stehen in Verdacht am 7. Februar 2022, gegen ca. 17:00 Uhr, unter Vorhalt einer Schusswaffe ein Bekleidungsgeschäft in der Dortmunder Innenstadt überfallen zu haben. Die Männer gelten als gefährlich, daher bittet die Polizei diese im Falle eines Antreffens auf keinen Fall persönlich anzusprechen, sondern unverzüglich den polizeilichen Notruf 110 zu verständigen.

Hier finden Sie die Lichtbilder der gesuchten Person: https://polizei.nrw/fahndung/109017

Die Polizei fragt: Wer kennt die Personen auf den Lichtbildern und kann Hinweise zur Identität und/oder Aufenthaltsorten geben? Zeugen wenden sich bitte am dem Kriminaldauerdienst unter 0231-132-7441.

