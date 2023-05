Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Am Freitag gegen 19.00 Uhr wurde ein Opel-Fahrer am Nordplatz in Eisenach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass ihm bereits vor über einem Jahr die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Die Fahrt war für ihn damit an Ort und Stelle beendet. Gegen den 35-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (tr)

