Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hoher Beuteschaden- Zeugensuche

Hörsel (Landkreis Gotha) (ots)

Von einem Firmengelände in der Eisenacher Straße in Aspach entwendeten Unbekannte unter anderem mehrere Quads sowie UTVs. Die Fahrzeuge waren in verschiedenen auf dem Gelände befindlichen Containern gelagert. Um an das Beutegut zu gelangen wurden die Container gewaltsam geöffnet. Augenscheinlich wurden die entwendeten Fahrzeuge mithilfe eines großen Transportfahrzeuges abtransportiert. Das Beutegut hat einen Wert von ungefähr 150.000 Euro. Die Tat wurde in der Zeit zwischen gestern, 21.00 Uhr und heute, 06.55 Uhr verübt. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen, zum Beispiel Personen- oder Fahrzeugbewegungen, im Zusammenhang mit dem Sachverhalt getätigt haben, werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0134698/2023) in Verbindung zu setzen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell