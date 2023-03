Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230305 - 0278 Frankfurt - Gallus: Lichtbild überführt Einbrecher

Frankfurt (ots)

(lo) Am Freitagabend (03.03.2023) meldeten Zeugen der Polizei einen Einbrecher in ein Geschäftshaus an der Kölner Straße. Fahndungsmaßnahmen führten zur Festnahme des Täters.

Gegen 19:00 Uhr bemerkten die Zeugen eine eingeschlagene Fensterscheibe im Bereich der Kölner Straße. Bei genauerem Hinsehen bemerkten die Zeugen einen Mann in einem Gebäude, der offensichtlich durch das nun eingeschlagene Fenster in ein Firmengebäude eingestiegen war. Nachdem die Polizei alarmiert wurde und vor Ort eingetroffen war, war der Einbrecher jedoch bereits geflüchtet. Die Zeugen übergaben den eingesetzten Kräften neben einer detaillierten Personenbeschreibung auch ein mit dem Smartphone angefertigtes Foto des Täters. Im Zuge der Fahndung trafen die Beamten im Nahbereich auf einen Mann, der sowohl der Beschreibung als auch dem Lichtbild entsprach.

Der 55-jährige Tatverdächtige hatte bei seiner Festnahme kein Diebesgut bei sich. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls verantworten.

