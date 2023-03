Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230305 - 0277 Frankfurt - Hausen: 12-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Frankfurt (ots)

(lo) Ein 12-jähriger Junge ist am Freitagmittag (03. März 2023) bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw in der Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Straße in Höhe der U-Bahn-Haltestelle "Industriehof" schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 59-jährige Fahrerin eines VW-Polo gegen 13.35 Uhr die Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Straße in Richtung Breitenbachbrücke. In Höhe der U-Bahn-Haltestelle "Industriehof" lief der 12-Jährige plötzlich auf die Fahrbahn. In diesem Moment erfasste ihn die VW-Fahrerin mit der Fahrzeugfront. Der Junge wurde auf die Fahrbahn geschleudert und blieb verletzt liegen. Er kam mit schweren Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Sie erlitt jedoch einen Schock.

Der VW Polo wurde von den Einsatzkräften sichergestellt. Ein Gutachter ist hinzugezogen worden.

In der Zeit von ca. 13:50 Uhr bis 17:00 Uhr war eine Umleitung des Verkehrs erforderlich.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache dauern an.

