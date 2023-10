Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Garagenbrand

Am 28.10.2023, gegen 10:10 Uhr, kam es im Ulmenweg in Goldenstedt aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Garagenbrand. Es kam zu keinem Personenschaden. Zurzeit können keine Angaben zur Schadenshöhe gemacht werden. Der Brand wurde von den freiwilligen Feuerwehren Goldenstedt und Lutten gelöscht. Diese waren mit insgesamt acht Fahrzeugen und 44 Kameraden vor Ort.

Vechta - Garagenbrand

Am 28.10.2023, gegen 12:50 Uhr, kam es in der Athener Straße in Vechta aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Garagenbrand. Es kam zu keinem Personenschaden. Es ist zu einem geringen Gebäudeschaden gekommen. Der Brand konnte von den Bewohnern frühzeitig bemerkt und eigenständig gelöscht werden. Die freiwillige Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und acht Kameraden vor Ort.

Bakum - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, den 29.10.2023, gegen 00:30 Uhr, befährt ein 23-Jähriger mit einem PKW den Tannenkamp in Bakum (Hausstätte). Im Rahmen der Verkehrskontrolle wird festgestellt, dass der 23-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Da der Fahrzeugführer keinen festen Wohnsitz in Deutschland begründet, wird vor Ort eine Sicherheitsleistung zur sicheren Durchführung des Strafverfahrens erhoben. Die Weiterfahrt wird untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell