POL-CLP: Pressemittelung des PK Friesoythe vom 29.10.2023

Cloppenburg/Vechta (ots) - Molbergen - Ladendiebstahl Am Freitag, 27. Oktober 2023 um etwa 13:00 Uhr, trank ein 24-jähriger aus Molbergen eine Dose Coca-Cola aus und stellte diese zurück in das Regal eines Einzelhandelsgeschäftes in Molbergen an der Straße Alter Schützenplatz. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Garrel- Dieseldiebstahl In der Zeit von Sonntag, ...

