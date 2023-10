Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Ladendiebstahl

Am Freitag, 27. Oktober 2023 um etwa 13:00 Uhr, trank ein 24-jähriger aus Molbergen eine Dose Coca-Cola aus und stellte diese zurück in das Regal eines Einzelhandelsgeschäftes in Molbergen an der Straße Alter Schützenplatz. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Garrel- Dieseldiebstahl

In der Zeit von Sonntag, 19. Oktober 2023 etwa 18:00 Uhr, bis Dienstag, 24. Oktober 2023 etwa 06:00 Uhr, wurden ca. 500 l Dieselkraftstoff aus Baufahrzeugen, die auf einer Baustelle in Garrel in der Straße Kammersand standen, entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474/939420 entgegen.

Cloppenburg - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit von Donnerstag, 26. Oktober 2023 etwa 19:00 Uhr, bis Freitag, 27. Oktober 2023, 10:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das hintere amtliche Kennzeichen eines PKW, welcher in Cloppenburg in der Amrumstraße mit dem Heck zur Straße geparkt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Am Freitag, 27. Oktober 2023, in der Zeit von 21:10 Uhr bis 21:20 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter die gläserne Eingangstür eines Einzelhandelsgeschäftes in Cloppenburg an der Emsteker Straße. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

Cloppenburg - Fahren trotz Fahrverbot

Am Freitag, 27. Oktober 2023, um 12:28 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem PKW den Niedrigen Weg in Cloppenburg, obwohl ein Fahrverbot für ihn bestand. Zudem stand er unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Außerdem wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 26. Oktober 2023, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den auf einem Parkplatz in Cloppenburg an der Bether Straße abgestellten PKW einer 37-jährigen Cloppenburgerin und setzte die Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag, 27. Oktober 2023, um 16:35 Uhr, fuhr ein 32-jähriger Cloppenburger mit seinem PKW an der Anschlussstelle Cloppenburg-West auf die B213 in Richtung Vechta auf. Hierbei geriet er bei Regen alleinbeteiligt ins Schleudern, prallte gegen die Mittelleitplanke und kam auf dem Überholstreifen zum Stehen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Am PKW und der Mittelleitplanke entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 27. Oktober 2023, gegen 15:17 Uhr, befuhr ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer die Osterstraße in Cloppenburg und beabsichtigte, nach rechts in die Hagenstraße einzubiegen. Ein 40-jähriger Löninger beabsichtigte seinerseits mit seinem PKW von der Hagenstraße nach links in die Osterstraße einzubiegen. Der zuerst genannte Fahrzeugführer geriet im Abbiegevorgang zu weit in die Fahrspur des Löningers, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Er entfernte sich von der Unfallstelle. Ein Unfallzeuge konnte den Vorfall beobachten. Der Flüchtige konnte ermittelt werden.

Lastrup - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, 28. Oktober 2023, gegen 00:15 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Löninger mit seinem PKW in Lastrup die Straße Drenkelvehn. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt. Am PKW und Baum entstand ein Schaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. Da der Fahrzeugführer behauptete, dass noch eine weitere Person während des Unfalls im Fahrzeug gesessen habe, wurde die Freiwillige Feuerwehr Lastrup alarmiert. Diese suchte den Nahbereich mit einer Drohne ab. Hierbei konnte keine weitere Person, die unfallbeteiligt gewesen sein könnte, festgestellt werden. Die vor Ort getätigten Feststellungen wiesen darauf hin, dass der hier genannte Löninger als verantwortlicher Fahrzeugführer infrage kommt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

