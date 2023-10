POL-CLP: Sprengung eines Geldautomaten in Lohne

Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluß Am 27.10.23, gg. 19.10 Uhr, befuhr eine 32jährige Lohnerin mit ihrem Pkw die Straße Am Bahnhof in Lohne. Bei der Kontrolle wurde eine Drogenbeeinflussung festgestellt. Die Entnahme einer Blutprobe war die Folge. Die Lohnerin muss jetzt mit einem Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren rechnen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

