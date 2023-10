POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Bakum - Einbruch in Baucontainer In der Zeit von Donnerstag, 26. Oktober 2023, 17.00 Uhr bis Freitag, 27. Okt. 2023, 07.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Personen in einen Baucontainer ein, der am Hopfenweg, im Bereich der Grundschule abgestellt war. Aus dem Container wurde Werkzeug entwendet, die genaue Schadenshöhe des entwendeten Werkzeuges ist aktuell noch nicht bekannt. Hinweise zur ...

