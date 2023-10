Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mit E-Scooter ohne Versicherung unterwegs

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 30.09.2023; 14:30 Uhr

Am frühen Samstagnachmittag, dem 30.09.2023, kontrollierte eine Polizeistreife in der Benser Straße einen 38jährigen Einbecker mit seinem E-Scooter, da an diesem ein "grünes" Versicherungskennzeichen angebracht war. Für einen aktuellen Versicherungsschutz gilt aber die Farbe schwarz. Dieser Umstand war dem Fahrzeugführer augenscheinlich nicht bewusst. Die Beamten leiteten noch vor Ort gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein und untersagten ihm die Weiterfahrt mit seinem E-Scooter.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell