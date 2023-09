Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrunkener torkelt über B3

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, Bundesstraße 3

Samstag, 30.09.2023, 04.30 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (pet)

Am frühen Samstagmorgen wurde durch mehrere aufmerksame Autofahrer eine offensichtlich stark betrunkene Person auf der Fahrbahn der B3 in Höhe der Ortschaft Nörten-Hardenberg gemeldet, welche versuchte verschiedene Fahrzeuge anzuhalten. Durch die eingesetzten Beamten der Polizei Northeim konnte der Mann im Nahbereich des Eventcenters in Nörten-Hardenberg angetroffen werden, in welchem er am Abend offensichtlich bei einer Feierlichkeit gewesen ist. Da er weder Freunde, Bekannte, Verwandte im Bereich Nörten-Hardenberg oder Northeim hatte und aufgrund seiner starken Alkoholisierung (1,9 Promille nicht allein zurückgelassen werden konnte, wurde er zur Polizeidienststelle nach Northeim verbracht. Gegen 11.00 Uhr heute Vormittag konnte der Mann - noch ziemlich konsterniert und verwundert aber sehr viel nüchterner - wohlbehalten das Polizeigebäude wieder verlassen.

