POL-NOM: Fahrradfahrer mit über 2 Promille unterwegs

Einbeck (ots) - Einbeck (Kr.) 29.09.2023; 15:08 Uhr Am Freitagnachmittag vergaß ein Kunde eines Supermarktes am Hubeweg sein Portemonnaie im Ein-Ausgangsbereich, nachdem er seinen Einkauf verstaut hatte. Dies wurde von einer weiteren Kundin beobachtet. In einem für sie unbeobachteten Augenblick nahm die Frau das Portemonnaie an sich und suchte die Kundentoilette auf. Hier entnahm sie das Bargeld in Höhe von 570,- Euro ...

mehr